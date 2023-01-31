В Кирове пройдет горячая линия по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Кировчане смогут позвонить на горячую линию с 14.00 до 15.00. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как рассказали в областном Минздраве, мероприятие пройдет в рамках недели профилактики онкологических заболеваний. Звонки будут принимать 1 февраля с 14.00 до 15.00 по телефону: 8 (8332) 38-13-23. Кировчане смогут задать интересующие вопросы по теме. Отвечать на них будет заведующая поликлиникой Центра онкологии и медицинской радиологии Светлана Хлебникова.

Кировчанам напоминают: онкозаболевания, выявленные на ранней стадии, легче поддаются лечению. Диагностировать их можно с помощью регулярных профосмотров и диспансеризации. Лучшей профилактикой остается здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, правильное питание, борьба с ожирением, регулярные физические нагрузки.

- Помните, что многие факторы риска относятся к поведенческим и могут быть скорректированы, благодаря чему вы сможете сохранить свое здоровье на долгие годы, - добавили в Минздраве.