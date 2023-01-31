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НовостиПроисшествия31 января 2023 10:44

В Кирове 83-летняя пенсионерка получила травмы в автобусе

Потребовалась ли ей госпитализация - не сообщается
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Женщина пострадала при падении в автобусе. Фото: ГИБДД Кировской области

Женщина пострадала при падении в автобусе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пожилая женщина пострадала при падении в автобусе. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 30 января в 10.10 у дома №72 по Ленина. 83-летняя пассажирка упала в салоне автобуса - вероятно, из-за резкого торможения. Сообщается, что пенсионерка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация - не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.