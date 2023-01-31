Студенты кировского вуза, которых заставили снять штаны перед экзаменом, обратились в прокуратуру

Большинство кировчан, прокомментировавших запись, встали на сторону преподавателя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно в одном из кировских вузов разгорелся скандал. Причиной стал пост в социальных сетях, автор которого пожелал остаться анонимным.

В записи студент КГМУ рассказал, что на экзамене по предмету «Общая хирургия», который проходил в больнице РЖД, преподавательница заставила всех девочек, которые пришли в брюках, снять штаны в кабинете заведующего кафедрой. После этого девушки были вынуждены идти через все отделение в трусах и халатах, чтобы сдавать экзамен перед преподавателем-мужчиной.

Автор поста подчеркнул, что после этого девушки написали обращение в прокуратуру.

В комментариях к записи мнения кировчан разделились. Одни встали на сторону студенток:

- А юноши в уличных брюках экзамен сдавали или тоже в трусах? Что за бред? И вот такие больные на голову преподаватели учат студентов не только теории, но и, якобы, гуманному отношению к больным?

- И в брюках девушки не были допущены к экзамену? Да каким бы не была она супер-преподавателем, это заслуживает уголовной ответственности.

- Преподаватель она неплохая, но это лично ее бзик, что девочки должны быть в юбках и туфлях, с мальчиков уличные штаны никто не снимал. Этот поступок максимально уронил авторитет преподавателя в моих глазах

Другие же (и их большинство) поддержали преподавателя:

- Перестаньте решать все вопросы жалобами, сколько можно. Сами надеваете на себя короткие халаты в обтяг, а потом все им не ладно.

- Требование ходить в юбке или хирургических штанах было всегда известно. Это отделение. Мы переодевались молча и никто из нас не умер, а Наталья К (имя изменено - Ред.) - замечательный преподаватель!

- Хреновые врачи из этих студентов получатся, раз элементарных вещей не знают, что в отделении больницы нельзя медперсоналу в уличной одежде находится. Как минимум должна быть стерилизованная сменная одежда.

Не заставил себя долго ждать и комментарий от руководства вуза, которое пообещало разобраться в деталях инцидента:

«Администрация Кировского ГМУ проводит проверку по существу изложенных в анонимном посте фактов. По её завершении состоится встреча со студентами и преподавателями вуза».