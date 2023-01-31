Житель Уржумского района задушил приятеля, спрятал его тело в подвал и сбежал в другой регион

Личность подозреваемого установили и поместили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 марта 2022 года в подвале одного из домов села Лопьял Уржумского района было найдено тело 53-летнего мужчины. Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, погибший несколько недель до этого числился как без вести пропавший.

Выяснилось, что мужчина погиб за месяц до того, как нашли его тело. В ночь с 3 на 4 февраля он распивал спиртное в компании своего 28-летнего приятеля. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. Молодой человек избил своего знакомого, после начал его душить. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, парень спрятал его тело подполье дома и уехал на заработки в другой регион.

Личность подозреваемого была установлена. Его вернули в Киров и заключили под стражу.

Уголовное дело завели по статье «Убийство». Недавно расследование по нему завершилось, материалы отправлены на рассмотрение в суд.

Если молодого человека признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.