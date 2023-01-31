В Кирове на месте Феодоровской церкви могут построить каменный храм по проекту Ивана Чарушина

Сгоревшую церковь решено разобрать. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Киове на месте сгоревшей Феодоровской церкви могут построить каменный храм по проекту Ивана Чарушина. Как сообщает правительство области, власти приняли решение разобрать сгоревшую церковь и отстроить новую на ее месте.

- Инженеры и архитекторы изучают возможность постройки каменной церкви. Изначально такая здесь и стояла, возведенная по проекту легендарного архитектора Ивана Чарушина. Чертежи сохранились, - сообщил губернатор Александр Соколов.

Глава региона также отметил, что с восстановлением церкви готовы помочь многие люди и организации. Сам Александр Соколов принял решение пожертвовать ползарплаты на отстройку нового храма.

Стоит также отметить, что восстановление будет проходить исключительно за счет пожертвований. Реквизиты можно найти на сайте Вятской епархии.