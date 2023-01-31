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НовостиОбщество31 января 2023 7:29

В Кирове на месте Феодоровской церкви могут построить каменный храм по проекту Ивана Чарушина

Специалисты изучают возможность такой постройки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сгоревшую церковь решено разобрать.

Сгоревшую церковь решено разобрать.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Киове на месте сгоревшей Феодоровской церкви могут построить каменный храм по проекту Ивана Чарушина. Как сообщает правительство области, власти приняли решение разобрать сгоревшую церковь и отстроить новую на ее месте.

- Инженеры и архитекторы изучают возможность постройки каменной церкви. Изначально такая здесь и стояла, возведенная по проекту легендарного архитектора Ивана Чарушина. Чертежи сохранились, - сообщил губернатор Александр Соколов.

Глава региона также отметил, что с восстановлением церкви готовы помочь многие люди и организации. Сам Александр Соколов принял решение пожертвовать ползарплаты на отстройку нового храма.

Стоит также отметить, что восстановление будет проходить исключительно за счет пожертвований. Реквизиты можно найти на сайте Вятской епархии.