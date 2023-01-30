Кировчанин выплатил миллионный долг, чтобы сохранить свой Lexus премиум-класса

За неуплаченные мужчиной штрафы, налоги и кредиты дорогую иномарку выставляли на торги. ФОТО: ГУФССП по Кировской области

Житель Ленинского района города Кирова задолжал кругленькую сумму по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД. Однако выплачивать эти деньги мужчина не торопился.

Проверка ГУФССП по Кировской области показала, что у неплательщика есть машина премиум-класса Lexus LX. Дорогую иномарку арестовали и передали на торги. Такая перспектива испугала должника: мужчина быстро погасил долги и исполнительский сбор. В сумме он передал приставам 918 тысяч рублей.

Всего с начала года жители Кировской области погасили 11 миллионов рублей долгов, оказавшись перед угрозой принудительной реализации арестованного имущества.