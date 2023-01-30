Кировский губернатор Соколов попал в топ-20 глав регионов по упоминаниям в СМИ и соцсетях

Соколову досталась 17-я строчка топа. ФОТО: правительство Кировской области

Компания «Медиалогия», исследующая социальные сети и СМИ, опубликовала рейтинг глав субъектов РФ по упоминаемости в соцмедиа за 2022 год.

Чем чаще главу региона упоминали в СМИ, интернете и социальных сетях в ушедшем году, тем выше в рейтинге он оказался. С большим отрывом (и ожидаемо) первые две строчки заняли глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин. Далее - губернаторы Московской и Белгородской областей, главы Крыма и ДНР.

Александр Соколов - губернатор Кировской области, назначенный врио весной 2022 года и победивший на сентябрьских выборах - оказался на 17 строчке топа. Ему в ушедшем году посвятили 190 тысяч сообщений в газетах, на сайтах и в социальных сетях.