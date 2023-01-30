За неделю работы «Фермерский островок» посетили 1300 человек

И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли поделился результатами работы «Фермерского островка» за первые 9 дней. ФОТО: правительство Кировской области

«Фермерский островок» за первые дни его работы посетили 1300 человек. Успехами поделились в пресс-службе правительства Кировской области.

Ранее мы рассказывали том, что для поддержки наших сельхозпроизводителей в городе открыли первую точку продажи фермерских продуктов.

- Появление «Островка» дает возможность малым производителям не только получить доступ к новым рынкам, но и представить ее на площадях крупных федеральных торговых сетей, - отметил и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Дмитрий Глушков.

Сейчас в магазине продают молочную, мясную и прочую продукцию 26 сельхозпроизводителей из Кирова, Верхошижемского, Зуевского, Слободского, Подосиновского, Уржумского, Орловского, Омутнинского районов, Унинского муниципального округа.

В планах властей - открыть еще 10 таких точек по всему городу.