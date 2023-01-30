В Кирове улицу Агрономическую начнут строить в 2024 году

Пешеходам приходится идти по проезжей части из-за отсутствия тротуаров. Фото: киров.рф

В Кирове благоустроят пути к школе и детсаду на улице Агрономической. Об этом сообщает горадминистрация.

На отсутствие тротуаров в к образовательным учреждениям пожаловались местные жители. Идти им приходится по проезжей части. Кроме того, на участке нет освещения.

В управлении строительства сообщили, что на Агрономической необходимо комплексное проведение работ. Сейчас запущен аукцион, по итогам которого власти выберут подрядчика. Он разработает проектно-сметную документацию на строительство. По планам, на протяжении всей улицы сделают дорогу и тротуары, а также установят фонари.

- Строительство объекта планируется начать в 2024 году при условии выделения средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - подчеркнули в мэрии.