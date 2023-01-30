В Верхошижемье женщина погибла при пожаре в собственном доме

В пожаре погибла женщина и пострадал ее муж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу, 28 января, в одном из домов поселка Верхошижемье произошел пожар. Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, для хозяйки постройки он оказался смертельным.

Жилой дом загорелся ночью. К сожалению, 53-летняя женщина, находившаяся внутри, погибла в огне. Ее супругу удалось спастись. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится под присмотром врачей.

Сейчас следователи выясняют все детали трагедии. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.