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НовостиОбщество28 января 2023 11:27

Жители Нижнеивкино дышат загрязненным воздухом из-за местных котельных

Предприятию предложили установить пылегазоочистное оборудование
Анастасия Николаенко
В пробах воздуха эксперты нашли превышение концентрации опасных веществ.

В пробах воздуха эксперты нашли превышение концентрации опасных веществ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области зафиксировали загрязнение воздуха в Куменском районе. В пробах эксперты выявили превышение концентрации углерода оксида, азота оксида и диоксида азота.

В ведомстве считают, что источником загрязнения являются местные котельные. За их эксплуатацию отвечает предприятие «Облкоммунсервис».

На основании результатов проверки главный санитарный врач Кировской области выступил с предложением установить в котельных специальное очистное оборудование.