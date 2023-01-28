Жители Нижнеивкино дышат загрязненным воздухом из-за местных котельных

В пробах воздуха эксперты нашли превышение концентрации опасных веществ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области зафиксировали загрязнение воздуха в Куменском районе. В пробах эксперты выявили превышение концентрации углерода оксида, азота оксида и диоксида азота.

В ведомстве считают, что источником загрязнения являются местные котельные. За их эксплуатацию отвечает предприятие «Облкоммунсервис».

На основании результатов проверки главный санитарный врач Кировской области выступил с предложением установить в котельных специальное очистное оборудование.