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НовостиПроисшествия27 января 2023 18:56

В Кирове пассажирский автобус врезался в экскаватор

Анастасия Николаенко
Инспекторы выясняют все подробности происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Инспекторы выясняют все подробности происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 27 января, в региональном центре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробностями поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария произошла в 19.55 у дома № 1 по улице Есенина. По предварительной информации, там столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 9, и экскаватор.

В результате ДТП пострадали получили четыре человека. К счастью, их травмы были не серьезными - госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас инспекторы работают на месте происшествия, выясняя все детали аварии.