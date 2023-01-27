Инспекторы выясняют все подробности происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 27 января, в региональном центре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробностями поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария произошла в 19.55 у дома № 1 по улице Есенина. По предварительной информации, там столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 9, и экскаватор.

В результате ДТП пострадали получили четыре человека. К счастью, их травмы были не серьезными - госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас инспекторы работают на месте происшествия, выясняя все детали аварии.