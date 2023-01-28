Более 2 миллионов рублей потратили на вывоз мусора с несанкционированных свалок в Кирове

За год ликвидировали 262 несанкционированные свалки. ФОТО: администрация Кирова

Свыше 2 миллионов рублей в 2022 году ушло на вывоз мусора с незаконных свалок в Первомайском районе Кирова. Такие данные приводит городская администрация.

Всего убрали 262 несанкционированных свалки. С них вывезли 3,9 тысячи кубометров отходов, заплатив подрядчикам 2,4 миллиона рублей. Кроме того, вывезли 14,6 тысячи килограммов отработанных автомобильных шин, потратив на это около 300 тысяч рублей.

5,5 миллиона рублей ушло на уборку официальных контейнерных площадок. Ведь часть отходов оказывается не в самих баках, а на земле около них. Деньги ушли на вывоз именно такого мусора.

Таким образом только Первомайский район Кирова потратил более 8 миллионов рублей именно на незапланированные уборки.