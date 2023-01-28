Школы в районах Кировской области получили 48 новых автобусов

Все автобусы оборудованы системой навигации и ограничителями скорости движения. ФОТО: правительство Кировской области

Вчера, 27 января, директора 23 муниципальных школ в районах Кировской области получили ключи от новых автобусов. Как рассказали в региональном правительстве, еще 26 машин передадут на баланс Единой транспортной службы. На них будут перевозить учеников государственных школ, находящихся в районах.

- Школы будут использовать новые автобусы для того, чтобы возить ребят на культурные и спортивные мероприятия. Автобусы хорошие, проходимые. Надеюсь, что за 2023 год проблемы все снимем, все школы будут иметь хорошие транспортные условия, – сказал губернатор Александр Соколов.

Все школьные автобусы оснащены тахографом, навигационным оборудованием, устройством «Эра-ГЛОНАСС», проблесковым маячком, ограничителями скорости движения – не более 60 км/ч, цветографическими схемами − «Перевозка людей» и «ДЕТИ», кнопками вызова водителя в каждом ряду сидений.