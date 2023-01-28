В Чистых Прудах построят спортивную площадку за 1 миллион рублей

В ходе общественного совета обсудили вопросы по облагораживанию района. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове прошел общественный совет с главой города Еленой Ковалевой. Итогами встречи поделились в пресс-службе администрации города.

По словам Елены Васильевны, несмотря на то, что заявки на участие в соцпроектах от жителей Чистых Прудов отклонили, развитие территорий продолжат.

- Одним из крупных проектов, который реализуют здесь в текущем году, обустройство спортивной площадки на улице Советской, 2. На эти цели направляется 1 миллион рублей, - уточнила глава города. - Вскоре объявят конкурс для выбора подрядчика.

Также на совете сообщили, что в районе проведут ликвидацию борщевика, догазифицируют садоводческие товарищества, снесут аварийные дома по улице Украинской и установят освещение там, где его не было.