На выходных в Кировской области может похолодать до -21 градуса

На протяжении выходных кировчан ждут небольшие снегопады и ночные похолодания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) опубликовал прогноз по региону на 28-30 января.

В субботу, 28 января, Кировская область будет в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, до 9 метров в секунду. Ночью ожидается -8... -13 градусов, местами при прояснениях похолодает до -18 градусов. Днём столбик термометра покажет -5... -10 градусов.

В прогнозе на воскресенье, 29 января, значатся снег и юго-западный ветер (5-10 метров в секунду). Температура днём - от 4 до 9 градусов мороза, а вот ночью при прояснениях местами может похолодать до -21 градуса.

В понедельник, 30 января, ожидается облачная погода с небольшим снегом и сильным южным ветром (10-15 метров в секунду). Ночью до -14 градусов, днём - до -8 градусов. На дорогах накаты и гололедицы.