Кировчане собирают гуманитарную помощь для 76-й десантно-штурмовой дивизии и госпиталя

Вещи принимают в офисе Народного фронта в Кирове, на ул. Герцена, 58
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Народный фронт Кирова объявил срочный сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.
Гумпомощь передадут в военный госпиталь и 76-ю десантно-штурмовую дивизию, в которой служат в том числе и кировчане. Поучаствовать в акции можно до 3 февраля.
В помощь для военнослужащих собирают
- 150 гвоздей
- 10 кг саморезов
- молотки и шуруповерты
- ноутбуки (можно б/у)
- струйный принтер (можно б/у)
- 300 метров проводов 220В
- 20 розеток и 20 внешних выключателей
- 10 светодиодных прожекторов (от 50 ватт)
- фонарики на батарейках и сами батарейки
- квадрокоптер (можно купить только на собранные средства. Перевести любую сумму вы можете здесь).
Для госпиталя собирают
- 100 жгутов Эсмарха и турникетов
- 200 гемостатических губок/бинтов
- мази и растворы (подробнее читайте в сообществе Народного фронта)
- 100 капельниц
- 20 окклюзивных пластырей с клапанами (от пневмоторакса)
Сбор ведут в офисе Народного фронта в Кирове, на ул. Герцена, 58. Двери открыты в будние дни с 9.00 до 18.00. Если не успеваете - звоните по номерам 25-28-24, 25-18-23.