Кировчане собирают гуманитарную помощь для 76-й десантно-штурмовой дивизии и госпиталя

Вещи принимают в офисе Народного фронта в Кирове, на ул. Герцена, 58 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный фронт Кирова объявил срочный сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Гумпомощь передадут в военный госпиталь и 76-ю десантно-штурмовую дивизию, в которой служат в том числе и кировчане. Поучаствовать в акции можно до 3 февраля.

В помощь для военнослужащих собирают

- 150 гвоздей

- 10 кг саморезов

- молотки и шуруповерты

- ноутбуки (можно б/у)

- струйный принтер (можно б/у)

- 300 метров проводов 220В

- 20 розеток и 20 внешних выключателей

- 10 светодиодных прожекторов (от 50 ватт)

- фонарики на батарейках и сами батарейки

- квадрокоптер (можно купить только на собранные средства. Перевести любую сумму вы можете здесь).

Для госпиталя собирают

- 100 жгутов Эсмарха и турникетов

- 200 гемостатических губок/бинтов

- мази и растворы (подробнее читайте в сообществе Народного фронта)

- 100 капельниц

- 20 окклюзивных пластырей с клапанами (от пневмоторакса)

Сбор ведут в офисе Народного фронта в Кирове, на ул. Герцена, 58. Двери открыты в будние дни с 9.00 до 18.00. Если не успеваете - звоните по номерам 25-28-24, 25-18-23.