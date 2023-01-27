Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 14:11

В Кирове в поликлинике тубдиспансера сработала пожарная сигнализация

Эвакуация не проводилась, горения спасатели не обнаружили
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сигнализация сработала в поликлинике областного тубдиспансера. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Сигнализация сработала в поликлинике областного тубдиспансера. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В кировской больнице сработала пожарная сигнализация. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.

Сигнал поступил на пульт «01» 27 января в 02.39 из поликлиники областного тубдиспансера на проспекте Строителей. Для проверки на место выехало 2 пожарных расчета. Как выяснилось, в сетевом фильтре произошло короткое замыкание. Возникло небольшое задымление, отчего и сработала сигнализация.

Как добавили в ведомстве, горения по приезде не наблюдалось и ущерба медучреждению не было. Эвакуацию из поликлиники также не проводили.