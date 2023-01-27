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НовостиОбщество27 января 2023 13:19

Дизайнер из Москвы придумал проект кировского метрополитена

Художнику поступали предложения о добавлении второй ветки и изменении названий станций
Артем ЗАМЯТИН
В Москве разработали проект кировского метро вдоль реки Вятка. ФОТО: Telegram-канал Бургомистр

В Москве разработали проект кировского метро вдоль реки Вятка. ФОТО: Telegram-канал Бургомистр

Дизайнер Сергей Турулин в шутку создал схему кировского метро. Дизайн-проект он выложил в своем Telegram-канале.

Все станции расположены вдоль реки Вятки. Поезд должен был останавливаться на станциях Большая Гора, Трамплин, Симоновский остров, Набережная Грина, Александровский сад, Малые Чижи, Корчемкино, Лысиха и Фанерный комбинат.

- Для меня было совершенно неожиданным, когда стали присылать предложения о второй линии метро, о других станциях, о новых названия, - рассказал Сергей. - И даже предложили сделать пересадку на Кирово-Чепецкое метро.