Дизайнер из Москвы придумал проект кировского метрополитена

В Москве разработали проект кировского метро вдоль реки Вятка. ФОТО: Telegram-канал Бургомистр

Дизайнер Сергей Турулин в шутку создал схему кировского метро. Дизайн-проект он выложил в своем Telegram-канале.

Все станции расположены вдоль реки Вятки. Поезд должен был останавливаться на станциях Большая Гора, Трамплин, Симоновский остров, Набережная Грина, Александровский сад, Малые Чижи, Корчемкино, Лысиха и Фанерный комбинат.

- Для меня было совершенно неожиданным, когда стали присылать предложения о второй линии метро, о других станциях, о новых названия, - рассказал Сергей. - И даже предложили сделать пересадку на Кирово-Чепецкое метро.