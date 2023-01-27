В Кирове раскрыли дело о серии краж с дачных участков

На цыган, обнесших 8 дачных участков завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове раскрыли серию краж с дачных участков. Подробностями дела поделились в региональном УМВД.

В период с сентября по октябрь 2022 года восемь жителей Первомайского района обратились в полицию с тем, что с их дачных участков украли имущество. У одного потерпевшего пропали бензопила, шуруповерт, сварочный аппарат, электродрель и иные инструменты на 85 тысяч рублей. У другого - углошлифовальная машина и кабель на 29 тысяч рублей. У третьего - электролобзик и электрический рубанок на сумму 12 тысяч рублей.

Недавно оперативники установили личности и задержали преступников. Ими оказались двое цыган из Слободского района, 2006 и 1987 годов рождения.

На подозреваемых завели уголовные дела. В скором времени ими займется СУ СКР по Кировской области.