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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:57

В Кирове раскрыли дело о серии краж с дачных участков

Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей
Артем ЗАМЯТИН
На цыган, обнесших 8 дачных участков завели уголовное дело.

На цыган, обнесших 8 дачных участков завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове раскрыли серию краж с дачных участков. Подробностями дела поделились в региональном УМВД.

В период с сентября по октябрь 2022 года восемь жителей Первомайского района обратились в полицию с тем, что с их дачных участков украли имущество. У одного потерпевшего пропали бензопила, шуруповерт, сварочный аппарат, электродрель и иные инструменты на 85 тысяч рублей. У другого - углошлифовальная машина и кабель на 29 тысяч рублей. У третьего - электролобзик и электрический рубанок на сумму 12 тысяч рублей.

Недавно оперативники установили личности и задержали преступников. Ими оказались двое цыган из Слободского района, 2006 и 1987 годов рождения.

На подозреваемых завели уголовные дела. В скором времени ими займется СУ СКР по Кировской области.