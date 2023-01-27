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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:51

Кировчанин, работавший курьером у мошенников, пойдет под суд

Максимально возможное наказание для обвиняемого - 10 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Преступники выманили у пенсионеров 1 миллион рублей, а обвиняемый стал их курьером

Преступники выманили у пенсионеров 1 миллион рублей, а обвиняемый стал их курьером

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове будут судить молодого человека за мошенничества в отношении пожилых горожан. Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

Некоторые мошенники в регионе до сих пор действуют по схеме «родственник в беде». Пожилым людям звонят с выдуманными историями об их внуках и племянниках, попавших в аварии. Иногда мошенники представляются сотрудниками полиции. И всякий раз выманивают деньги якобы на помощь пострадавшим в этих ДТП.

В августе 2022 года трое пожилых кировчан отдали злоумышленникам в сумме 1 миллион рублей. А обвиняемый парень стал курьером: забирал у потерпевших деньги и переправлял их организаторам преступлений. Себе он оставил «вознаграждение» - 60 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый находится под стражей, вскоре состоится суд. Максимальное наказание, которое может получить кировчанин, это 10 лет колонии.