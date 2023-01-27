Районам Кировской области обещают вернуть автобусы

Автобусы поедут в Черепаново и Коробовщину Фото: Евгения ГУСЕВА

В Орловском и Яранском районах возобновят автобусные рейсы, отмененные из-за плохих дорог. Об этом сообщили по итогам заседания правительства Кировской области.

Власти представили программу развития транспорта 2023-2027. В нынешнем году должны отремонтировать около 400 км дорог, в том числе участки маршрутов Калиничи - Чудиново - Коробовщина (Орловский район) и Пушкино - Черепаново (Яранский район). После завершения работ до Коробовщины и Черепанова вновь пустят рейсовые автобусы.

В планах также дорожные ремонты в Белой Холунице и Косине, на дороге из Кирса на Лесной, участках дороги Вятские Поляны - Слудка - Каракули, объектах в Пижанском округе. А в Унях, Слободском и Сосновке будут приводить в порядок самые разбитые улицы.

При этом, правда, губернатор Соколов уточнил, что «программа - не догма, а стратегический план, она может корректироваться и дополняться».