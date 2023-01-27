Кировским дорожникам велели вывести всю технику и рабочих для уборки снега

От горожан поступает много замечаний по содержанию тротуаров. Фото: киров.рф

Кировские дорожники выведут на улицы всю имеющуюся технику. Подробности сообщает горадминистрация.

Из-за снегопадов, прошедших накануне вечером, подрядчики сформировали колонны техники для расчистки улиц и обработки дорог противогололедными материалами. Отработали не все участки: где-то признаков уборки вообще не обнаружилось. В особенности на пешеходных зонах.

Горожане, в свою очередь, также посылают жалобы - в частности, на состояние тротуаров на путепроводе и на отсутствие подходов к остановкам у кольцевой развязки на перекрестке Павла Корчагина и Проезжей. Замечания поступают и из частного сектора в слободе Никольской и Чистых прудах.

Подрядчикам велели вывести на чистку тротуаров всю технику и рабочих. В течение дня дорожники должны отработать все замечания. За их деятельностью будут следить кураторы от УДПИ и инспекторы теруправлений.