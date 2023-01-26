Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 15:23

В Кировской области выделят 100 миллионов на общественные проекты

Их реализуют в муниципальных округах
Артем ЗАМЯТИН
На общественные проекты выделят 100 миллионов рублей.

На общественные проекты выделят 100 миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

На поддержку общественных проектов в районах выделят 100 миллионов рублей. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

По поручению Александра Соколова в 2023 году на поддержку местных инициатив (ППМИ) из бюджета области выделят дополнительные деньги. Поддержат проекты, которые не победили на конкурсе грантов, но соответствуют всем требованиям. Всего в муниципальных округах дополнительно реализуют 90 идей.

- Для жителей нашей области реализация проектов - это важно, - отметил Александр Соколов. - Люди должны увидеть результат, они вложили свою душу, силы и деньги в эти проекты. Поэтому мы решили поддержать дополнительные инициативы.