В Кировской области назначили нового заместителя министра молодежной политики

Наталья Новикова стала новым заместителем министра молодежной политики. Фото: Иван МАКЕЕВ

На пост заместителя министра молодежной политики назначили Наталью Юрьевну Новикову. Этим событием поделилась зампред правительства Светлана Шумайлова в своих соцсетях.

Наталья Новикова ранее возглавляла ресурсный центр по развитию добровольчества, координировала работу нескольких федеральных и региональных проектов, была организатором акции #Мывместе.

Имеет награды в том числе от президента РФ Владимира Путина. Работала более 9 лет в некоммерческих организациях, дворце молодежи. Также являлась сопредседателем Кировского отделения «Народного фронта» и членом общественной палаты.

- Поздравляю Наталью Юрьевну и желаю ей успехов в работе! - пишет в соцсети Светлана Шумайлова. - Уверена, что она прекрасно справится с новой должностью и поможет реализовать немало проектов для нашей молодежи.