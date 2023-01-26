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НовостиОбщество26 января 2023 13:49

В Кировской области назначили нового заместителя министра молодежной политики

Пост заняла Наталья Новикова, возглавлявшая волонтерский ресурсный центр
Артем ЗАМЯТИН
Наталья Новикова стала новым заместителем министра молодежной политики.

Наталья Новикова стала новым заместителем министра молодежной политики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На пост заместителя министра молодежной политики назначили Наталью Юрьевну Новикову. Этим событием поделилась зампред правительства Светлана Шумайлова в своих соцсетях.

Наталья Новикова ранее возглавляла ресурсный центр по развитию добровольчества, координировала работу нескольких федеральных и региональных проектов, была организатором акции #Мывместе.

Имеет награды в том числе от президента РФ Владимира Путина. Работала более 9 лет в некоммерческих организациях, дворце молодежи. Также являлась сопредседателем Кировского отделения «Народного фронта» и членом общественной палаты.

- Поздравляю Наталью Юрьевну и желаю ей успехов в работе! - пишет в соцсети Светлана Шумайлова. - Уверена, что она прекрасно справится с новой должностью и поможет реализовать немало проектов для нашей молодежи.