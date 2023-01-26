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НовостиОбщество26 января 2023 12:49

Председателем кировского Молодежного совета избрали Виталия Суркова

На заседании также назначили двух его замов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
У Виталия Суркова имеется опыт муниципальной службы и общественной деятельности. Фото: киров.рф

У Виталия Суркова имеется опыт муниципальной службы и общественной деятельности. Фото: киров.рф

В Кирове избрали председателя Молодежного совета и его заместителей. Об этом сообщает горадминистрация.

Заседание Молодежного совета прошло 25 января. Его председателем избрали Виталия Суркова - 31-летнего юриста с опытом муниципальной службы и общественной деятельности. Заместителями стали Анастасия Конова, студентка 4 курса института биологии и биотехнологии ВятГУ, и Алексей Чумаев, специалист центра по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп».

На заседании также обсудили план работы совета. Он включает в себя оргмоменты и основные направления деятельности - проектное, аналитическое, информационное и событийное. Собрания будут проходить раз в месяц, и следующее состоится в феврале. Однако инициативные группы будут собираться каждую неделю.