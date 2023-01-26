В Слободском росгвардейцы нашли пропавшего 17-летнего подростка

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося подростка в трех километрах от дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слободском разыскали пропавшего подростка. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Заявление о пропаже 17-летнего подростка поступило на днях около двух часов ночи. Мальчик, по словам обратившихся, мог плохо ориентироваться в окружающей обстановке и имел ограниченные возможности здоровья. Информацию передали всем нарядам, находящимся на патрулировании.

Группы отрабатывали места, куда мог направиться подросток. В итоге его обнаружили сержант полиции Руслан Костин и прапорщик Юрий Халтурин. Они заметили на остановке в районе улицы Трактовой одинокого прохожего, чьи приметы совпали с указанными в ориентировке. Как оказалось, юноша ушел за три километра от дома и заблудился. Сам он сообщил, что не знает, куда идти. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства и передачи родственникам.