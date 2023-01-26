111 служебных квартир отдадут учителям Кировской области

Служебные квартиры будут передавать педагогам в течение 5 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2023 года в Кировской области стартует большой проект по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Подробностями поделились в правительстве Кировской области.

За ближайшие 5 лет планируют предоставить педагогическим работникам 111 служебных квартир. Это лишь один пункт из целого пакета мер поддержки, анонсированного властями. Плюсом молодым педагогам в дадут 100-200 тысяч рублей «подъемных» (суммы выше в сельской местности), доплаты к окладу и др.

В конкурсе «Учитель года» добавят 4 номинации для молодых специалистов с премиями по 100 тысяч рублей победителям. А тем, кто подготовит выпускников-стобалльников, предоставят отдельное денежное поощрение.