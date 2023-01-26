В Котельниче избрали нового главу города

Олега Исмаилова выбрали новым главой города 25 января. Фото: vk.com/club217368927

В Котельниче прошли выборы главы города. Как сообщили в пресс-службе местной Гордумы, обязанность возложили на Олега Исмаилова. Избрание прошло 25 января во время очередного заседания.

Олег Исмаилов имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2005 по 2010 годы работал в ЛО МВД на транспорте по Кировской области. С 2010 по 2014 годы трудился в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В 2015 году занял пост консультанта главы мэрии Котельнича по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В декабре 2021 года его назначили первым замом сити-менеджера, начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства администрации города.