В Кирово-Чепецке в начале марта изберут нового главу администрации

Решение о проведении конкурса приняли депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы. Фото: k4gorod.ru

В Кирово-Чепецке выберут нового главу администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурс состоится 6 марта. Документы от кандидатов будут принимать с 1 по 28 февраля. Из требований - возраст от 25 до 60 лет, высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или другое, считающееся равноценным. Необходим также опыт работы в органах госвласти или местного самоуправления не менее четырех лет либо пять лет - по специальности.

Документы можно предоставить по адресу: Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 316 с 08.00 до 12.00 ежедневно, кроме выходных.

Подробную информацию можно найти здесь.