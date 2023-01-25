В Кировской области в 2022 году ликвидировали 37 крупных поселковых свалок

На работы в минувшем году выделили 38,5 миллиона рублей. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировской области ликвидировали более половины крупных поселковых свалок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работа по рекультивации началась еще в 2013 году. С тех пор специалисты вывезли или ликвидировали 338 поселенческих свалок из 534.

В минувшем году работы прошли на 37 объектах в 21 муниципальном образовании. На эти цели в минувшем году выделили 38,5 миллиона рублей. Общая площадь очищенных земель составила 47 га. В правительстве также отметили, что речь идет не просто о навалах мусора, а об исторически сложившихся свалках, которые функционировали в течение нескольких лет.

В 2023 году работа будет продолжена. На эти цели выделено более 56 миллионов рублей. Планируется ликвидировать 32 поселковые свалки.