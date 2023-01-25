91-летний кировчанин не дал мошеннице украсть у себя 600 тысяч рублей

Мужчина не поверил в рассказ незнакомки и положил трубку, в итоге оставив мошенницу с носом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию на днях обратился 91-летний кировчанин. Мужчина рассказал о необычной попытке обмануть его.

Ранее пенсионеру позвонили на домашний номер. Незнакомая женщина убеждала его, что является внучкой, попала в аварию и сбила девочку. Теперь ей якобы требовались 600 тысяч рублей на операцию.

Пенсионер в этот рассказ не поверил и положил трубку, а после сам позвонил настоящей внучке по знакомому номеру. Догадки подтвердились: с девушкой всё было в порядке, ни в какое ДТП она не попадала.

В УМВД России по Кировской области призывают кировчан поступать аналогичным образом: не поддаваться на уговоры незнакомых собеседников и не соглашаться отдать свои деньги.