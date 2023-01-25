Кировские полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на знакомого

Изъятое у подозреваемого оружие оказалось не настоящим. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали рецидивиста, отнявшего у кировчанина деньги и имущество путем угроз. Подробностями случившегося поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина назначил встречу в лесу своему товарищу, якобы для разрешения конфликта. Злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове револьвером (который на самом деле оказался спортивным инвентарем, предназначенным для подачи стартового сигнала). Угрожая выстрелом и монтировкой, вынудил последнего отдать ему 65 тысяч рублей и написать расписку о якобы полученных в долг 150 тысячах рублей. Далее рецидивист возил своего «товарища» на два адреса на личном автомобиле, где забрал у него технику для профессиональной уборки и ноутбук.

Подозреваемого задержали и изъяли у него два стартовых пистолета, монтировку и похищенное имущество. Деньги он потратил на свои нужды. На злоумышленника заведено уголовное дело.