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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:58

Кировские полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на знакомого

Подозреваемый угрожал своей жертве стартовым пистолетом
Артем ЗАМЯТИН
Изъятое у подозреваемого оружие оказалось не настоящим. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Изъятое у подозреваемого оружие оказалось не настоящим. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали рецидивиста, отнявшего у кировчанина деньги и имущество путем угроз. Подробностями случившегося поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина назначил встречу в лесу своему товарищу, якобы для разрешения конфликта. Злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове револьвером (который на самом деле оказался спортивным инвентарем, предназначенным для подачи стартового сигнала). Угрожая выстрелом и монтировкой, вынудил последнего отдать ему 65 тысяч рублей и написать расписку о якобы полученных в долг 150 тысячах рублей. Далее рецидивист возил своего «товарища» на два адреса на личном автомобиле, где забрал у него технику для профессиональной уборки и ноутбук.

Подозреваемого задержали и изъяли у него два стартовых пистолета, монтировку и похищенное имущество. Деньги он потратил на свои нужды. На злоумышленника заведено уголовное дело.