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НовостиОбщество25 января 2023 13:50

В Кирове состоится всероссийский исторический пленэр

Мероприятие пройдет в нашем регионе впервые
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Цель пленэра - попытаться восстановить облик исторической части Кирова.

Цель пленэра - попытаться восстановить облик исторической части Кирова.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Кирове впервые пройдет всероссийский исторический пленэр. Об этом сообщает областное правительство.

Мероприятие состоится в мае. Организаторами выступят региональное отделение Союза художников России и областной краеведческий музей имени П.В. Алабина. Одной из основных площадок станет место, где располагался Свято-Троицкий Кафедральный собор, построенный в конце XVII века и уничтоженный в 1930-х годах.

Здание осталось лишь на некоторых фотографиях. Цель участников пленэра - попробовать воссоздать облик исторической части Кирова. Работы после передадут в областной краеведческий музей.

Кроме того, художников ждет выезд в село Великорецкое. По итогам мероприятия состоится выставка.