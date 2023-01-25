Кировчанин проектирует первую в мире церковь из янтаря

В Диораме откроется выставка работ Вадима Бакулина. ФОТО: правительство Кировской области

Кировский мастер Вадим Бакулин проектирует первую в мире янтарную церковь. Объект должен появиться в Кировской области, где именно - не уточняется.

Вадим увлекся прикладным искусством после посещения Янтарной комнаты в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга. Вскоре кировчанин побывал в Калининграде и на практике увидел, как обрабатывают этот минерал. За несколько лет Вадим создал уникальную технологию объемных портретов из янтаря, самые масштабные его работы (до 150x100 см) выполнены из драгоценных камней.

В Диораме открывается выставка работ Вадима Бакулина. Как рассказали в министерстве культуры Кировской области, посетители смогут увидеть работы мастера, узнают, как обрабатывают янтарь и даже смогут купить на память кусочки необработанного минерала.