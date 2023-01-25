В Кировской области раскрыли кражу денег из магазина

Сотрудникам полиции удалось поймать злоумышленника, хотя тот сбежал из региона. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Полицейские поймали продавца, который скрылся из Кировской области вместе с украденной выручкой. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

В районный отдел МВД Афанасьевского района поступило сообщение о том, что из сейфа одного из магазинов исчезли 134 тысячи рублей. Сотрудники ведомства выяснили, что перед пропажей один из продавцов покинул рабочее место и оставил второго без ключей от входной двери. Лишив своего коллегу возможности запереть дверь, он также прихватил с собой выручку и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель поселка Афанасьево 1999 года рождения, который покинул регион. Его удалось вернуть в поселок. При допросе злоумышленник признался, что потратил все деньги на интернет-игры.

На мужчину завели уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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