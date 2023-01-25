В Кировской области двое молодых людей украли из дома продуктов на 10 тысяч рублей

Двое молодых людей разбили окно на втором этаже и украли продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санчурском районе двое юношей украли еды на 10 тысяч рублей. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что двое молодых людей возрастом 20 и 16 лет незаконно проникли в чужое жилище. Злоумышленники, предварительно обсудив план действий, разбили окно второго этажа. Они пробрались в частный дом и похитили оттуда продукты питания. Молодые люди скрылись с места преступления вместе с награбленным.

Подозреваемые причинили ущерб хозяйке дома на 10 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».