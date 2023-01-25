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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:21

В Кировской области двое молодых людей украли из дома продуктов на 10 тысяч рублей

Заведено уголовное дело, следователи устанавливают подробности инцидента
Артем ЗАМЯТИН
Двое молодых людей разбили окно на втором этаже и украли продукты.

Двое молодых людей разбили окно на втором этаже и украли продукты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санчурском районе двое юношей украли еды на 10 тысяч рублей. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что двое молодых людей возрастом 20 и 16 лет незаконно проникли в чужое жилище. Злоумышленники, предварительно обсудив план действий, разбили окно второго этажа. Они пробрались в частный дом и похитили оттуда продукты питания. Молодые люди скрылись с места преступления вместе с награбленным.

Подозреваемые причинили ущерб хозяйке дома на 10 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».