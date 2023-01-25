86-летней кировчанке, пожертвовавшей 100 тыс. рублей бойцам СВО, заменят окна в квартире

Нина Ивановна отдала сбережения в помощь бойцам СВО. ФОТО: правительство Кировской области

86-летняя Нина С. Из Белой Холуницы пожертвовала в помощь участникам специальной военной операции все деньги, которые долго копила на ремонт квартиры. 100 тыс. рублей пенсионерка отложила на замену окон, но решила, что бойцам в зоне СВО они нужнее. Деньги она перечислила в рамках акции «Народный фронт. Все для Победы».

- Я от всей души это сделала, - говорит Нина Ивановна. - Знаю женщину, которой 93 года, и она для ребят-фронтовиков носки вяжет. Вот если я до 93 лет доживу, то сколько еще смогу помощи оказать! Я уверена, что мы должны победить!

Сегодня в правительстве Кировской области сообщили, что губернатор Соколов, узнав эту историю, обратился к предпринимателям: попросил помочь с установкой окон в квартире Нины Ивановны. На просьбу откликнулась одна из компаний в Кирове. Бригада уже замерила окна в квартире пенсионерки, их заменят с приходом тепла.