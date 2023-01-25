Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 12:38

В Кирове прокуратура выбила у мэрии квартиру для девушки-сироты

Кировчанка была включена в список лиц, которым должны были предоставить жилье в 2022 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После внесенного главе мэрии представления сирота получила квартиру. Фото: прокуратура Кировской области

После внесенного главе мэрии представления сирота получила квартиру. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура помогла девушке-сироте получить квартиру. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке исполнения жилищного законодательства выяснилось, что кировчанка была включена в список лиц, которым в 2022 году должны были предоставить квартиру за счет государства. После окончания обучения в педколледже она лишилась комнаты в общежитии, а другого жилья у нее не было.

Прокурор внес представление главе администрации Кирова. В результате девушка получила благоустроенную квартиру.