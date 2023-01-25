В Кирове прокуратура выбила у мэрии квартиру для девушки-сироты

После внесенного главе мэрии представления сирота получила квартиру. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура помогла девушке-сироте получить квартиру. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке исполнения жилищного законодательства выяснилось, что кировчанка была включена в список лиц, которым в 2022 году должны были предоставить квартиру за счет государства. После окончания обучения в педколледже она лишилась комнаты в общежитии, а другого жилья у нее не было.

Прокурор внес представление главе администрации Кирова. В результате девушка получила благоустроенную квартиру.