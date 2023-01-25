Более 100 проектов ППМИ реализуют в Кировской области

В 2023 году в Кирове реализуют в 2,5 раза больше общественных проектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Кирове реализуют свыше 100 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Такими планами поделились в региональном правительстве.

Объем работы увеличится в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В Кирове благоустроят 98 дворов и 17 общественных мест. Работы по благоустройству запланированы в Чепиковском парке в Нововятске, на игровой площадке «Игроград» в Дороничах и у дома № 47 на улице Павла Корчагина.

Кроме того, каждый кировчанин может поучаствовать в городском грантовом конкурсе «Я в этом городе живу» и получить до 200 тысяч рублей на свой проект (при условии софинансрования от органов территориального самоуправления). Заявки принимаются до марта.

Также по поручению Александра Соколова из регионального бюджета выделили 50 миллионов рублей на конкурс «Город добрых соседей». Средства выделяются на проведение мероприятий (350 тысяч рублей) и обустройство общественных мест (650 тысяч рублей). Заявки принимаются до 28 февраля.