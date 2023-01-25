В Кирове отказались от идеи организовать круговую развязку на перекрестке Попова и Воровского

Развязку планировалось организовать из-за будущей застройки района. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове не будут обустраивать круговое движение на перекрестке Ивана Попова и Воровского. Об этом сообщили в региональной Общественной палате.

Организация кругового движения на перекрестке обсуждалась на заседании профильной комиссии Кировской городской думы. В районе собираются построить многоэтажки и детский сад на 153 места. Развязку планировалось обустроить из-за дополнительной транспортной нагрузки.

Однако в декабре 2022 года утвердили новый Проект организации дорожного движения. Согласно ему, организация кругового движения на данном перекрестке в настоящий момент не требуется.

Документ также предусматривает демонтаж дорожных знаков и установку недостающих, демаркировка дорожной разметки, модернизацию светофорного регулирования и появление средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. Последние уже запущены в работу. Разметку выполнят при благоприятных погодных условиях, а знаки установят во втором квартале 2023 года.