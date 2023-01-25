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НовостиОбщество25 января 2023 9:22

Кировская спортшкола №5 теперь носит название «Динамо»

Сотрудничество руководства спортивного сообщества и правительства области дает результаты
Артем ЗАМЯТИН
Спортивная школа №5 теперь носит имя «Динамо». ФОТО: правительство Кировской области

Спортивная школа №5 теперь носит имя «Динамо». ФОТО: правительство Кировской области

Спортивной школе №5 города Кирова дали имя «Динамо». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Учреждение теперь может использовать наименование и символику спортивного клуба. Присвоение нового названия стало возможным благодаря сотрудничеству губернатора Александра Соколова и руководству спортсообщества.

Также в планах правительства к 650-летию регионального центра провести ремонт стадиона «Динамо» в Кирове.