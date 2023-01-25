В Кирове в ночь с 25 на 26 января вывезут снег с 14 улиц города

В Кирове продолжается вывоз снега с улиц города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Кирова опубликовала график вывоза снега с улиц города в ночь с 25 на 26 января:

- улица Карла Маркса, от улицы Воровского до улицы Комсомольской;

- Октябрьский проспект, от улицы Московской до улицы Профсоюзной;

- улица Мопра, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- улица Дерендяева, от улицы Красноармейской до улицы Азина;

- улица Производственная, от улицы Щорса до разворотного круга;

- улица Орловская, от улицы Володарского до улицы Свободы;

- улица Казанская, от улицы Орловской до улицы Горбачева;

- улица Рухлядьева;

- улица Крутикова;

- улица Кушто;

- улица Профсоюзная (Нововятск);

- улица Павла Корчагина;

- улица Северо-Садовая;

- Проезд от дома № 45 по улице Советской до дома №7а по улице Опарина (Нововятск)

Жителей выше обозначенных участков просят не мешать работе спец техники и убрать личные автомобили с обочин.