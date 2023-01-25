В Кирове в ночь с 25 на 26 января вывезут снег с 14 улиц города

В Кирове продолжается вывоз снега с улиц города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Администрация Кирова опубликовала график вывоза снега с улиц города в ночь с 25 на 26 января:
- улица Карла Маркса, от улицы Воровского до улицы Комсомольской;
- Октябрьский проспект, от улицы Московской до улицы Профсоюзной;
- улица Мопра, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- улица Дерендяева, от улицы Красноармейской до улицы Азина;
- улица Производственная, от улицы Щорса до разворотного круга;
- улица Орловская, от улицы Володарского до улицы Свободы;
- улица Казанская, от улицы Орловской до улицы Горбачева;
- улица Рухлядьева;
- улица Крутикова;
- улица Кушто;
- улица Профсоюзная (Нововятск);
- улица Павла Корчагина;
- улица Северо-Садовая;
- Проезд от дома № 45 по улице Советской до дома №7а по улице Опарина (Нововятск)
Жителей выше обозначенных участков просят не мешать работе спец техники и убрать личные автомобили с обочин.