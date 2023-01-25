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НовостиОбщество25 января 2023 9:15

В Кирове выставили на продажу арестованный «Лексус» за шесть миллионов рублей

В списке реализуемого имущества есть еще несколько дорогих автомобилей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас на реализации находятся 43 арестованных автомобиля. Фото: ГУФССП по Кировской области

Сейчас на реализации находятся 43 арестованных автомобиля. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кировской области выставили на продажу арестованные автомобили. Список публикует региональное ГУФССП.

С начала года приставы арестовали 26 транспортных средств. На реализации сейчас находятся 43 машины - все разной стоимости и в разном состоянии. Самым дорогим автомобилем в перечне оказался Lexus LX450D за 6,4 миллиона рублей.

В списке также указаны другие транспортные средства по цене от миллиона рублей и выше: это «Киа Спортэйдж», «Мицубиси Паджеро», «Рено Дастер» и «Лэнд Ровер». А самым низким по цене автомобилем в перечне оказалась «Лада Приора» 2009 года выпуска. Стоимость - 129 тысяч рублей.

С полным списком реализуемых машин и другого имущества, а также порядком приобретения и датой проведения торгов можно здесь и по этой ссылке.