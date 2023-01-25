В Кировской области оператора сотовой связи оштрафовали на 400 тысяч рублей

Из-за действий оператора люди пострадали от телефонных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области оштрафовали оператора сотовой связи, позволившего мошенникам обманывать людей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, оператор допустил в сеть пропуск трафика из иностранного государства с российским номером. Он копировал один из номеров телефона правоохранительных органов и использовался для дистанционного мошенничества. Злоумышленники с него звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками полиции, и оформляли на них кредиты.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Рассматривал его мировой судья судебного участка № 96 района Марфино города Москвы. По итогам оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей.