В Кирове 25 января более сотни домов останутся без воды

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 25 января, в Кирове пройдут отключения холодной воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», речь идет о трех районах города. Без водоснабжения останутся более сотни домов.

Ленинский район с 09:00 до 16:00:

- ул. Ленина д.: 198, 198А, 198/к, 196А, 196;

- ул. Рудницкого д.: 3, 5, 9, 10, 10а, 10б, 12 .

Первомайский район с 09:00 до 18:00:

- ул. Гайдара д.: 4, 4А, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

- ул. Мельникова д.: 3, 5, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 20А, 23 ;

- ул. Возрождения д.: 1, 3, 4, 6 ;

- ул. Большева д.: 1, 2А , 5 ;

- пр. Октябрьский д.: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ;

- ул. Кутшо д. 8А ;

- ул. Крутикова 3А .

Октябрьский район с 21:00 до 06:00 26 января:

- пр.Заготзерновский д.: 2, 10, 12А, 14;

- ул. Маклина д.: 36, 39, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 49А, 50, 52, 53,54, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59 А, 59Б, 60, 61А, 63, 63А, 65, 67, 73, 73 А,77.

- ул. Герцена д.: 83, 87, 87А, 88, 88А, 88Б, 88к1, 89, 91, 93;

- пр. Хлебозаводской д.: 3, 3А, 3Б, 3В, 8Б, 8В, 9, 9А, 11, 11А, 28, 30, 32;

- ул. Горького д.: 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 14, 18, 18А, 20, 25Г, 25/1, 27.

- ул. Молодой Гвардии д.: 67, 84А, 84Г, 84/2, 84/5/6, 84, 90, 96, 96/1, 98, 100;

- ул. Воровского д.: 62, 64, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 95, 95А, 99, 101, 103;

- пер. Стальной д.: 5, 7;

- ул. Московская д.: 87, 89.

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства. Место подвоза воды можно узнать по ссылке.