В Белохолуницком районе Кировской области внедрили оплату по карте «МИР»

В Белохолуницком районе льготники смогут оплатить проезд банковской картой "МИР". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте Белохолуницкого района можно будет оплатить льготный проезд по карте «МИР». Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

С 19 января в муниципальном округе внедрили систему «Умный проезд», которая ранее работала только в Кирове, и Слободском районе.

Сервис автоматически определяет, есть ли у владельца банковской карты льготы и списывает нужную сумму. Цену проезда можно узнать, отсканировав QR-код на билете. Новая технология дополняет уже доступные способы оплаты.

Чтобы пользоваться системой, необходимо обратиться в центр «Мои документы» с паспортом, банковской картой «МИР» и СНИЛСом.

Дополнительная информация про «Умный проезд» по телефонам: 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.