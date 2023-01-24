В Кирове жителям аварийного дома приходится остужать горячую воду

Жильцам дома приходится питаться из одноразовой посуды и ходить мыться к родственникам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове в доме на улице Молодой Гвардии, 14 уже больше двух недель нет холодной воды. Этим инцидентом поделились в городском отделении Народного Фронта.

В аварийной постройке еще 7 января пропала холодная вода. Жильцам дома приходится набирать воду в разные емкости и остужать ее. Питьевую воду покупают, кому удается моются и стирают одежду у родственников. Что бы не мыть посуду, люди перешли на одноразовую.

Управляющая компания, обслуживающая этот дом, никак не хочет принимать меры. Активисты добавляют, что по вине этого предприятия не было отопления на Мира, 35, на Урицкого, 14, а также в аварийных домах в Вересниках, на переулке Среднем, 10 и 11. Кроме всего, подвоз воды не осуществляется.

По факту бездействия компании общественники из «Народного фронта» направят письмо в прокуратуру.