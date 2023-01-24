Жителям Котельнического района Кировской области снизят плату за отопление

Для проведения перерасчета не нужно будет подавать заявление.
Фото: Александр ГЛУЗ
Некоторые жители Котельнича получат квитанции с перерасчетом за отсутствие отопления в декабре и январе. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.
- Для проведения перерасчета подавать заявление не нужно, - пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ. - КОГУП «Облкоммунсервис» рассчитало процент понижения платы за некачественно оказанную услугу в виде отопления.
Новая сумма появится в едином платежном документе за январь 2023, квитанции придут в феврале.
Процент снижения зависит от температуры воздуха, зафиксированной в квартирах и от количества дней, когда у жильцов не было отопления.