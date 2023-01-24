Жителям Котельнического района Кировской области снизят плату за отопление

Для проведения перерасчета не нужно будет подавать заявление. Фото: Александр ГЛУЗ

Некоторые жители Котельнича получат квитанции с перерасчетом за отсутствие отопления в декабре и январе. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

- Для проведения перерасчета подавать заявление не нужно, - пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ. - КОГУП «Облкоммунсервис» рассчитало процент понижения платы за некачественно оказанную услугу в виде отопления.

Новая сумма появится в едином платежном документе за январь 2023, квитанции придут в феврале.

Процент снижения зависит от температуры воздуха, зафиксированной в квартирах и от количества дней, когда у жильцов не было отопления.