Кировские полицейские вернули шубу хозяйке из ломбарда

На рецидивиста укравшего шубу прямо из квартиры завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские установили личность мужчины, укравшего шубу из квартиры женщины Кирова. Подробностями преступления поделились в УМВД России по Кировской области.

39-летняя женщина находилась одна дома и не закрыла входную дверь. Она не заметила, как кто-то заходил к ней в квартиру, но обнаружила пропажу шубы. Предмет гардероба стоил 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось узнать, что вором оказался ранее судимый 44-летний гражданин, без определенного места жительства. Рецидивист сдал одежду в ломбард.

Сотрудники МВД вернули шубу хозяйке. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело.